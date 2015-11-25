Створення групи "Антикорупційна платформа" всередині "БПП" є "нормальною ситуацією" - Кононенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо створення всередині фракції «БПП» групи “Антикорупційна платформа”.

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Кононенко зазначив, що створення такої групи - це “абсолютно нормальна ситуація, яка відповідає положенню про нашу фракцію”.

“У нас є положення, там записано, що у нас є депутатські групи. Це абсолютно нормально”, - сказав депутат.

Водночас Кононенко зауважив, що якщо ця група вестиме роботу на розкол фракції, тоді “будемо робити висновки”, а якщо це буде конструктивна робота всередині фракції, зі своєю позицією та критикою, то це “абсолютно нормально”.

Він запевнив, що всередині фракції немає тиску на жодного депутата.

Кононенко порадив новоствореній групі “відійти від демагогії, дотримуватись фактів і конструктивно працювати, в першу чергу, всередині фракції”.

Як повідомляв УНІАН, ряд депутатів від “БПП” створили групу “Антикорупційна платформа” всередині фракції.

За словами координатора групи Віктора Чумака, завданням групи буде боротьба з корупційними проявами “як всередині парламенту, як всередині парламентської фракції “Блоку Петра Порошенка”, так і поза нею”.

Наразі до складу групи “Антикорупційна платформа” групу увійшли 15 народних депутатів.

Координаторами групи є Чумак та депутат Мустафа Найєм.

Нагадаємо, раніше лідер УКРОПу Геннадій Корбан заявляв про колосальну корупцію в пропрезидентській парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» (БПП), фактами якої він готовий поділитися після того, як в Україні з'явиться незалежна система прокуратури.

«Я володію інсайдерською інформацією, оскільки я в минулому був бізнесменом, і тому сьогодні я знаю, що «касиром» і батьком корупції в Україні є Ігор Кононенко, народний депутат, який контролює «Укртранснафту», ряд держбанків, всі експортні контракти Одеського припортового заводу - разом з іншим членом фракції БПП, якимсь Олександром Грановським, який здійснює юридичне обслуговування», - сказав Геннадій Корбан.

Також раніше повідомлялося про те, що нардеп Сергій Березенко у великих масштабах використовував адміністративний ресурс і розгорнув масову скупку голосів виборців на виборах в 205 окрузі.