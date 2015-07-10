Нардепи звинуватили главу ДУС Березенка в масовій скупці голосів на виборах у 205 окрузі

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявили народні депутати України, які є представниками різних фракцій.

"Вибори вже зайшли у гостру та гарячу фазу не просто конкурентного протистояння між кандидатами в депутати, а у протистояння машини адміністративного ресурсу, який працює, обслуговуючи інтереси кандидата від влади. На превеликий жаль, ці вибори мало чим відрізняються від тих, які ми бачили при режимі Януковича та Кучми», - сказав народний депутат Андрій Денисенко (позафракційний).

Він заявив, що у Чернігові командою кандидата Березенка, який є керівником Державного управління справами (ДУС), побудована величезна мережа, яка має намір скупити голоси понад 60 тис. виборців у 205 окрузі. «Вже сьогодні ми бачимо перші ознаки того, що кандидат від влади Сергій Березенко використовує адмінресурс. Ця людина є виразником інтересів на цьому окрузі і влади, і президента, і саме під цю людину намагаються сьогодні побудувати Чернігів в гірших традиціях режиму Януковича», - додав він.

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Денисенко зауважив, що наразі відбувається широка кампанія прямого підкупу виборців кандидатом Березенком. Зокрема, надруковані так звані «соціальні угоди» мешканців міста з цим кандидатом, за якими їм виплачуються гроші.

«Укладаються з десятниками, сотниками, тисячниками величезні піраміди. По суті, це угода про соціальну корупцію… Люди, які діють від імені Березенка, укладають відповідні угоди з чернігівцями. Кожен виборець, який погоджується на подібну соціальну угоду, отримує на руки 400 гривень. У цій системі підкупу задіяно 6 тис. десятників. Кожен з них має привести по 10 людей і скупити таким чином голоси 60 тисяч виборців. За нашими даними, вся ця піраміда коштує 60 мільйонів гривень», - підкреслив народний депутат.

Він також повідомив, що в Чернігові розгорнуто компанію «Антипідкуп», і низка виборців вже дали свідчення правоохоронним органам та звернулись із заявами до прокуратури щодо фактів підкупу кандидатом Березенком.

«Я особисто, а також низка народних депутатів з різних фракцій, які зацікавлені, щоб виборі пройшли чесно, а піраміда підкупу була демонтована, щоб запобігти масовій фальсифікації і корекції результатів виборів, звернемось з заявами про таких злочин (підкуп виборців - УНІАН) до ГПУ», - сказав він, додавши, що депутати мають, зокрема, аудіо- та відеодокази підкупу виборців.

У свою чергу народний депутат з фракції «Батьківщина» Ігор Луценко наголосив на тому, що наразі критично важливо домогтись того, щоб вибори у Чернігові були справедливими, чесними, прозорими. Він нагадав, що керівник Державного управління справами, кандидат у народні депутати України в 205-му окрузі Березенко є вихідцем з «молодої команди» екс-мера Києва Леоніда Черновецького. «Для мене особисто є величезною трагедією, що група Черновецького, яка зруйнувала перспективу Києва як європейського міста, увійшла в тісний союз з Порошенком… Команда Черновецького – це команда професійних зрадників, висококласних, висококваліфікованих. Нам такі зрадники точно не потрібні», - наголосив він.

Народний депутат з фракції «Народний фронт» Олег Кришин наголосив на тому, що фундаментом демократичної країни є проведення чесних виборів за прозорими та зрозумілими правилами, а не залучення адмінресурсу та підкупу. «Якщо ми не забезпечимо прозорість та чесність виборчого процесу, ми не отримаємо кваліфіковану владу… Якщо ми хочемо побудувати успішну та сильну державу, ми не повинні допускати до влади управлінський планктон, який прийшов на основі кумівства, зв’язків… Давайте зробимо так, щоб 205-й округ був показником чесних виборів», - сказав він.

В той же час народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий висловив думку, що Березенка «протягують» у ВР, аби він організував роботу фракції «БПП».

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«Коли такого представника минулої системи тягнуть за налигач до ВР, тому є пояснення. Петро Порошенко догрався у своїй кадровій політиці до того, що, маючи найбільшу фракцію в парламенті, вона є складно керованою… Жодного синхронного голосування усієї фракції «БПП» немає... Юрій Луценко на менеджерську функцію не тягне абсолютно, тому Порошенко для себе бачить спасіння у Березенку, щоб він когось купив, з кимось домовиться, когось залякав. Тому його і тягнуть до ВР всіма силами і нахабним, цинічним адмінресурсом, підкупом та залякуваннями готують масові фальсифікації», - сказав Лозовий і наголосив, що кандидати повинні змагатись між собою чесними методами. Депутат також висловив сподівання, що виборці не продаватимуть свої голоси.

У свою чергу Денисенко нагадав, що обласна прокуратура вилучила в ОВК 85 подань суб’єктів виборчого процесу до ДВК. «Насправді, якби не втручання народних депутатів, кандидата у народні депутати в 205-му окрузі Геннадія Корбана, масові протести громадськості під будівлею обласної прокуратури і самої виборчої комісії, 85 суб’єктів виборчого процесу були б позбавлені права здійснювати спостереження за ходом і законністю виборчого процесу. Таким чином, ставилась би системно під загрозу законність виборів у Чернігові. Спільними зусиллями нам вдалось цього уникнути», - сказав він.

У той же час довірена особа кандидата у народні депутати в окрузі №205 Корбана – Роман Семешко повідомив , що 9 липня Чернігівський окружний адмінсуд ухвалив рішення, що голова ОВК може від імені ОВК приймати рішення одноосібно.

«Органи прокуратури на підставі якогось подання чи звернення громадян, які навіть не були суб’єктами виборчого процесу, внесли в реєстр і порушили кримінальне провадження, на підставі якого слідчий прокуратури Чернігівської області звернувся з листом, без будь-якої постанови рішення суду, до окружної виборчої комісії округу №205 і витребував документи – подання на членів ДВК для ознайомлення у зв’язку з тим, що є кримінальне провадження. Голова ОВК одноосібно, підписавши лист від імені ОВК, такі документи надав. Прокуратура їх отримала на два дні, і що вони з ними робили, нам було невідомо. Ми подали до суду. Вчора Чернігівський окружний адміністративний суд прийняв, на думку юристів, безпрецедентне рішення: якщо ОВК не уповноважена чинним законодавством приймати рішення конкретні, наприклад, щодо передачі документів органам прокуратури на їх вимогу, то будь-яке рішення від імені ОВК може робити голова ОВК. Тобто, виникає ситуація: якщо у майбутньому таке рішення буде використовуватись як прецедент на будь-яких виборах, то голова ОВК самостійно буде приймати рішення з будь-яких питань. Ми його будемо оскаржувати, оскільки вважаємо, що воно повністю не відповідає нормам чинного законодавства», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 205 (Чернігівська область) на 26 липня. ЦВК для участі в виборах зареєструвала 127 кандидатів, 8 з них представляють політичні партії, решта – самовисуванці.