За рік роботи лише 34 депутати не пропустили жодного засідання своїх комітетів - дослідження

За перший рік роботи Верховної Ради України VIII скликання лише 34 народних депутати із 422-х не пропустили жодного засідання парламентських комітетів, до яких вони входять.

Результати відповідного дослідження сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив аналітик Громадянської мережі ОПОРА Анатолій Бондарчук.

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За його словами, із вказаної кількості депутатів, які регулярно брали участь у засіданнях комітетів, 14 є членами фракції "Народний фронт", 13 – «БПП», 4 - "Самопомочі", двоє - з фракції Радикальної партії та один - від ВО "Батьківщина".

Водночас, крім полоненої росіянами народного депутата Надії Савченко, на жодному засіданні своїх комітетів не були народні депутати Юрій Бойко і Михайло Добкін ("Опозиційний блок"), Олександр Пресман ("Відродження") та В’ячеслав Богуслаєв ("Воля народу").

Разом з тим аналітики ОПОРИ дослідили, що рівень статків депутатів впливає на кількість відвідувань ними засідань комітету, членами яких вони є.

Так, зокрема, аналітики підрахували, що найвищий показник відвідуваності комітетських засідань у народних депутатів, чий річний задекларований статок становить від 500 тис. до 1 млн грн (78,1% відвідуваності). На другому місці парламентарії із статками менше 100 тис. грн (76,4%), на третьому - депутати з доходами від 100 до 500 тис. грн. (75,3%) і найгірший показник відвідуваності посідають депутати, чиї статки сягають понад мільйон гривень (63,4%).

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Також представники ОПОРИ порівняли, засідання яких комітетів депутати відвідують більше. Відповідно до протоколів засідань, найкраще депутати відвідували засідання Комітету з питань науки і освіти (89,1%), на другому місці - Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики - 85,8%, далі Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради - 82,8%. Найменш дисциплінованими були члени Комітету з питань нацбезпеки та оборони (61,1% відвідувань), Комітету з правової політики та правосуддя - 66,3% і Комітету з питань культури та духовності - 66,6%.

Підсумовуючи результати дослідження, Бондарчук зазначив: "Напевно, кожен народний депутат для себе має визначитися, чи він надалі буде займатися власними справами і тоді, можливо, логічніше скласти депутатські повноваження і дати працювати іншим, чи займеться все ж законотворчою справою".