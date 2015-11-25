За рік роботи лише 34 депутати не пропустили жодного засідання своїх комітетів - дослідження
Разом з тим аналітики ОПОРИ дослідили, що рівень статків депутатів впливає на кількість відвідувань ними засідань комітету, членами яких вони є.
За перший рік роботи Верховної Ради України VIII скликання лише 34 народних депутати із 422-х не пропустили жодного засідання парламентських комітетів, до яких вони входять.
Результати відповідного дослідження сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив аналітик Громадянської мережі ОПОРА Анатолій Бондарчук.
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За його словами, із вказаної кількості депутатів, які регулярно брали участь у засіданнях комітетів, 14 є членами фракції "Народний фронт", 13 – «БПП», 4 - "Самопомочі", двоє - з фракції Радикальної партії та один - від ВО "Батьківщина".
Водночас, крім полоненої росіянами народного депутата Надії Савченко, на жодному засіданні своїх комітетів не були народні депутати Юрій Бойко і Михайло Добкін ("Опозиційний блок"), Олександр Пресман ("Відродження") та В’ячеслав Богуслаєв ("Воля народу").
Разом з тим аналітики ОПОРИ дослідили, що рівень статків депутатів впливає на кількість відвідувань ними засідань комітету, членами яких вони є.
Так, зокрема, аналітики підрахували, що найвищий показник відвідуваності комітетських засідань у народних депутатів, чий річний задекларований статок становить від 500 тис. до 1 млн грн (78,1% відвідуваності). На другому місці парламентарії із статками менше 100 тис. грн (76,4%), на третьому - депутати з доходами від 100 до 500 тис. грн. (75,3%) і найгірший показник відвідуваності посідають депутати, чиї статки сягають понад мільйон гривень (63,4%).
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Також представники ОПОРИ порівняли, засідання яких комітетів депутати відвідують більше. Відповідно до протоколів засідань, найкраще депутати відвідували засідання Комітету з питань науки і освіти (89,1%), на другому місці - Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики - 85,8%, далі Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради - 82,8%. Найменш дисциплінованими були члени Комітету з питань нацбезпеки та оборони (61,1% відвідувань), Комітету з правової політики та правосуддя - 66,3% і Комітету з питань культури та духовності - 66,6%.
Підсумовуючи результати дослідження, Бондарчук зазначив: "Напевно, кожен народний депутат для себе має визначитися, чи він надалі буде займатися власними справами і тоді, можливо, логічніше скласти депутатські повноваження і дати працювати іншим, чи займеться все ж законотворчою справою".