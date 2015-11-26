В Івано-Франківську суд продовжив арешт блогера Коцаби до 25 січня

Як повідомили УНІАН у суді, на сьогоднішньому судовому засіданні заслухали лише двох свідків. Загалом за одинадцять засідань із 58 свідків вже допитали 37. Наступне судове засідання відбудеться 11 грудня о 13.00.

Прокурор просив суд продовжити тримання Коцаби під вартою, зважаючи на серйозність звинувачень, які йому інкримінують.

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Як повідомляв УНІАН, Івано-Франківський блогер Руслан Коцаба був заарештований за рішенням суду 8 лютого 2015 року. Йому інкримінують державну зраду, умисні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України), зокрема, за розміщений в соцмережі відеоролик «Я проти мобілізації». Раніше він неодноразово публічно виступав проти проведення в Україні чергової хвилі мобілізації та закликав її бойкотувати. Сам Коцаба не вважає свої дії протизаконними.