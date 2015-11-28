Порошенко вимагає продовження декомунізації та розкриття архівів КДБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час заходів з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів, що відбуваються біля Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» у Києві.

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«На парламентських виборах минулого року Компартія України не пройшла до Верховної Ради, і це була справжня оцінка українського народу. На місцевих виборах минулого місяця вона взагалі не брала участі, бо набрав чинності закон про декомунізацію», - заявив Порошенко.

«Я як президент вимагаю повного і беззастережного виконання (цього закону - УНІАН), як і подальшого розкриття архівів КДБ», - додав глава держави.

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