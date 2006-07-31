Рибачук не радить зважати на ”артпідготовку” Регіонів

Глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК вважає, що Універсал національної єдності буде підписано.

Як повідомляє “Українська правда”,про це він сказав в ефірі "5-го каналу" учора ввечері.

"Я не уявляю того, що цей документ не буде підписаний. Результатом цього буде вимушене рішення Президента, щоб політичні сили пішли на нові вибори", - сказав О.РИБАЧУК.

Коментуючи заяви "Нашої України" та Партії регіонів зі звинуваченнями відносно одне одного, О.РИБАЧУК сказав: "Мені зараз дивно, коли ми бачимо заяви однієї політичної сили, іншої політичної сили. Ми бачимо, що це йде артпідготовка перед завтрашнім днем".

За словами О.РИБАЧУКА, у Президента на 10 ранку понеділка відбудеться нарада, на якій визначиться час продовження круглого столу.

Глава Секретаріату також позитивно оцінив переговори, що пройшли у четвер та п’ятницю.

"Метою круглого столу було показати, що навіть дуже різношерстні політики можуть сідати без порушення етики спілкування. Тут вони сиділи і навіть не перебивали один одного, висловлювали свою позицію", - сказав О.РИБАЧУК.

"Мені було і дивно, й приємно чути, що політики так спілкувалися. Вони не обходили гострі кути. І вони знаходили точки дотику", - додав він.