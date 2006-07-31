Рибачук не радить зважати на ”артпідготовку” Регіонів
Глава Секретаріату позитивно оцінив переговори
Глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК вважає, що Універсал національної єдності буде підписано.
Як повідомляє “Українська правда”,про це він сказав в ефірі "5-го каналу" учора ввечері.
"Я не уявляю того, що цей документ не буде підписаний. Результатом цього буде вимушене рішення Президента, щоб політичні сили пішли на нові вибори", - сказав О.РИБАЧУК.
Коментуючи заяви "Нашої України" та Партії регіонів зі звинуваченнями відносно одне одного, О.РИБАЧУК сказав: "Мені зараз дивно, коли ми бачимо заяви однієї політичної сили, іншої політичної сили. Ми бачимо, що це йде артпідготовка перед завтрашнім днем".
За словами О.РИБАЧУКА, у Президента на 10 ранку понеділка відбудеться нарада, на якій визначиться час продовження круглого столу.
Глава Секретаріату також позитивно оцінив переговори, що пройшли у четвер та п’ятницю.
"Метою круглого столу було показати, що навіть дуже різношерстні політики можуть сідати без порушення етики спілкування. Тут вони сиділи і навіть не перебивали один одного, висловлювали свою позицію", - сказав О.РИБАЧУК.
"Мені було і дивно, й приємно чути, що політики так спілкувалися. Вони не обходили гострі кути. І вони знаходили точки дотику", - додав він.