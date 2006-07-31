Ізраїль призупинив авіаудари по півдню Лівану

У ніч на понеділок Ізраїль припинив авіаудари по півдню Лівану на 48 годин, щоб провести розслідування інциденту в Кані, повідомляє агентство France Presse.

Про це оголосив представник держдепартаменту США Адам Ерелі, коментуючи переговори ізраїльського прем`єр-міністра Ехуда Ольмерта і держсекретаря США Кондолізи Райс, що пройшли увечері в неділю.

За словами Ерелі, ізраїльська влада також погоджує з ООН виділення 24-годинного періоду, протягом якого мирні жителі зможуть покинути район військових дій. Як повідомив телеканал CNN, Ізраїль, крім того, не перешкоджатиме доставці гуманітарних вантажів в регіони, які постраждали від війни.

Тим часом ізраїльські військові заявили, що до закінчення розслідування не можна з упевненістю говорити про провину ВПС Ізраїлю в загибелі більше 50 чоловік у Кані. За деякими даними, обстріл будівлі був здійснений близько півночі, а повідомлення про обвали з`явилися тільки ближче до 8 години ранку неділі.

Лента.ру