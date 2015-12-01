У Миколаєві 5 грудня з'явиться нова патрульна поліція

У Миколаєві 5 грудня розпочне роботу нова патрульна поліція.

Про це йшлося сьогодні під час відеоселекторної наради глави Національної поліції України Хатії Деканоідзе з керівниками структурних і територіальних підрозділів НПУ, повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції.

Наступними містами після Миколаєва, де найближчим часом з'являться нові патрульні, – стануть Луцьк і Дніпропетровськ, підкреслила Деканоідзе.

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Також вона нагадала, що 29 листопада майже 250 патрульних поліцейських Закарпаття склали присягу на вірність українському народу. Вони працюватимуть на території Ужгорода і Мукачевого, а також на автошляху між ними.

Крім того, глава Нацполіції України висловила подяку правоохоронцям Донеччини за належну роботу із забезпечення правопорядку під час другого туру місцевих виборів у Маріуполі та Красноармійську.