"Народний фронт" підтримує рішення Мартиненка про складання мандату

Про це йдеться у заяві фракції.

"Фракція "Народного фронту" висловлює розуміння і підтримку рішення Миколи Мартиненка та підтримає це рішення в сесійні залі", - сказано у ньому.

Політсила зазначає, що розцінює заяву Мартиненка про складання депутатських повноважень як відповідальний крок українського політика, спрямований проти спроб очорнення уряду і влади, дестабілізації ситуації в Україні.

"Відмова нашого колеги від депутатського імунітету підкреслює його впевненість у своїй правоті, безпідставність і безглуздість обвинувачень, висунутих проти нього у результаті спланованої інформаційної кампанії", - заявляє НФ.

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НФ зазначає, що проти Мартиненка "немає жодних офіційних підозр чи звинувачень з боку правоохоронних органів ані в Україні, ані за її межами".

У фракції також висловили обурення з приводу інформаційної кампанії щодо нардепа.

"Кампанія інформаційного кілерства проти нашого колеги протягом останніх тижнів почала нагадувати діяльність сумнозвісних сталінських трійок. Без наявності судових рішень, без висунення офіційних підозр, без будь-яких інших підстав, окрім популістичних заяв на ток-шоу та у парламенті, нашому колезі спробували вже винести політичний вирок. Самозвані "члени трибуналу" грубо розтоптали таке основоположне поняття права як презумпція невинуватості", - сказано в заяві.

"Народний фронт" підкреслює, що Мартиненко сам заявив про готовність скласти мандат, що демонструє його відкритість будь-яким розслідуванням і готовність довести свою невинуватість.

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"Це сильний крок відповідального політика, який відверто каже, що не ховатиметься і не боїться слідства, бо упевнений у тому, що дотримувався закону", - вважають у фракції.

Політсила зазначає, що високо цінує діяльність Мартиненка на посаді голови комітету з питань ПЕК, "яка обмежувала апетити Росії і російських олігархів в Україні, починаючи від рішень щодо повного виведення України з російської енергетичної залежності, закінчуючи розірванням угоди з Росією про участь у добудові енергоблоків на двох атомних станціях в Україні".

"Народний фронт" також звернувся до суспільства із закликом "розрізняти політиканство і реальну роботу".

"Коли урядом було відновлено обороноздатність країни і агресія Росії проти України захлинулася, нас попереджали про те, що Кремль робитиме ставку на дестабілізацію ситуації у середині країни. Якщо хтось шукав прояви цих планів Росії, то інформаційні диверсії проти коаліції за гроші деяких російських олігархів, які хочуть заробляти на українській енергетиці, є їх яскравим прикладом", - заявили у фракції.