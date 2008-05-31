НСНУ закликає уряд і коаліцію отямитися

10:29, 31 травня 2008
Політика
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Заяву підписав Кириленко

Політична партія "Народний Союз Наша Україна" закликає уряд і коаліцію припинити внутрішні конфлікти й розпочати нарешті здіснення системних реформ в економіці.

Про це йдеться у заяві партії “Народний Союз Наша Україна” за підписом голови В’ячеслава КИРИЛЕНКА щодо політичної ситуації в державі. Документ оприлюднено на сайті партії.

У заяві наголошується, що “Наша Україна” вкрай стурбована наростанням кризових явищ в українській політиці, і зокрема - всередині демократичної коаліції,

Правляча коаліція, створена за наслідками позачергових парламентських виборів 2007 року, стала першою в українській історії демократичною парламентською більшістю. Саме зі злагодженими діями Президента України, демократичної коаліції та сформованого нею уряду більшість громадян пов’язувала надії на позитивні зміни, зазначається у документі.

“Проте, на жаль, парламент і уряд усе більше втягуються у внутрішні конфлікти, скандали та взаємні звинувачення. Ціла низка політичних діячів усе більше часу й зусиль витрачає на штучну організацію скандалів та публічні звинувачення партнерів. У виконанні цих діячів політика все більше перетворюється на політиканство, від якого страждає вся країна”, переконані члени НСНУ.

Вони закликають “тих в уряді, парламенті й інших органах влади, для кого пошук винних у їх власній нездатності ефективно працювати став головним щоденним заняттям, отямитися і звернути нарешті увагу на проблеми мільйонів українців”.

У “Нашій Україні” вважають, що “людям, які потерпають від інфляції, байдужі проблеми політиків. Їм незрозуміло, чому замість вирішення нагальних економічних та соціальних проблем посадовці чубляться за посади, повноваження і рейтинги популярності. Внаслідок цього коаліція та уряд досі не розпочали системних реформ, передбачених коаліційною угодою”.

Члени НСНУ переконані, що саме здійснення системних реформ має стати головним завданням і уряду, й усієї коаліції. І прем’єр, і міністри, і депутати мають замість організації скандалів і епатажних заяв щоденно займатися реальними змінами, насамперед в економіці. Напрямки цих змін чітко окреслені в посланні Президента до Верховної Ради України. “Нам давно час реформувати згубну для економіки податкову систему, створити в країні здоровий інвестиційний клімат і конкурентне середовище, запровадити цивілізований ринок землі, реформувати житлово-комунальне господарство”, - зазначають підписанти документа.

Якщо демократична коаліція та уряд не розпочнуть цих та багатьох інших реформ, програють і обидві політичні сили, що утворили цю коаліцію, і головне – все суспільство, яке знову стане заручником конфліктів між політиками, вважають члени “Нашої України”.

Крім того, зазначають вони, цілком очевидно, що невміння частини учасників коаліції поводитися відповідально й цивілізовано, загрожує Україні новим реваншем кланово-олігархічних сил.

Продовження протистояння між демократичними силами також унеможливить приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, перспективу асоційованої участі України в ЄС та зробить нашу країну повністю відкритою для зовнішніх загроз, які стають дедалі очевиднішими.

“Наша Україна” твердо заявляє, що не має наміру брати участь у політичних інтригах та штучних скандалах і зробить усе можливе для збереження коаліції демократичних сил та налагодження ефективної співпраці між Президентом, парламентом та урядом задля практичної реалізації програми дій коаліції.

 

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