Кличко з подивом узнав, що мав... об’єднатися з Луценком

Екс-кандидат в мери Києва Віталій КЛИЧКО стверджує, що не пропонував міністру внутрішніх справ України, першому номеру у виборчому списку блоку “Народний Союз – Наша Україна” до Київради Юрію ЛУЦЕНКО об’єднати команди.

Про це В.КЛИЧКО заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№ 20 від 31 травня – 6 червня 2008 року).

"Юрій Віталійович дивовижна людина. Учора, приміром, він зробив заяву, що нібито в силу певних зобов’язань відмовився стати першим у списку блоку Луценка-Кличка. Я особисто про це почув уперше", - сказав В.КЛИЧКО.

При цьому він зауважив що із Ю.ЛУЦЕНКОМ зустрічався дуже багато разів.

"І, на превеликий жаль, я заплутався в цих переговорах. Юрій Віталійович на кожній зустрічі змінював позицію. То він підтримував мене, то ТУРЧИНОВА… Закінчилося ж усе тим, що політик узагалі відійшов убік, і для нас так і залишилося загадкою, кого ж він насправді підтримував", - зауважив В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня на прес-конференції в Києві Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що блок “Наша Україна – Народна самооборона” програв київські вибори через Секретаріат Президента, який підтримував діючого мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Водночас він зазначив, що на столичних виборах міг би увійти до виборчого списку Блоку Кличка, однак знову взяв на себе обов’язок, як і на виборах 2007 року, очолив список НУ-НС до Київради.