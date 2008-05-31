Шуфрич став «почесним професором» з панкратіону

«Дуель» між політиком-регіоналом Нестором Шуфричем і начальником Держохорони Валерієм Гелетеєм не відбулася з причин відмови «охоронця Президента» від бою. Прес-секретар Шуфрича Людмила Щербань завірила УНІАН, що політик був готовий виходити на поєдинок, і лише ініціатива начальника УГО стала причиною скасування бою.

Присутнім в Школі олімпійського резерву журналістам Гелетей своє небажання виходити на ринг аргументував тим, що преса із самого початку невірно трактувала його слова. "Проходили змагання з рукопашного бою, в яких я був учасником. Журналіст запитав, з ким би я хотів позмагатися. Я сказав, що не проти позмагатися з Коновалюком і з Шуфричем, - пояснив Гелетей. - Нестор Іванович сприйняв це як виклик, і пішли листи на мою адресу не дуже коректного змісту. У якийсь момент я подумав собі - піду і покараю його чисто по-спортивному". За словами начальника УДО, зайшовши в роздягальню, де перед запланованим боєм депутат переодягався в кімоно, він перш за все чекав якогось непорозуміння, проте Шуфрич зустрів суперника з посмішкою. Гелетей «побачив, що він (Шуфріч – ред.) розігрітий. Мені було приємно, що це хоробра людина», - так описав ситуацію начальник Держохорони.

Нестор Шуфрич підтвердив, що ініціатором відміни поєдинку став саме Гелетей. "Приїхав Гелетей і у присутності мого тренера сказав, що його неправильно зрозуміла преса, оскільки він пожартував, а тому запропонував обмінятися рукостисканнями", - нардеп додав, що «як майстер спорту в іншому виді спорту» він не міг не відповісти на рукостискання.

Втім, в той же час Шуфрич висловив надію, що після того, що трапилося у жодного з чиновників не виникне бажання так само жартувати на адресу політиків.

Оскільки обіцяного видовища не вийшло, то його «нашвидкоруч» замінили двохвилинним спарингом Шуфрича з його тренером Олександром Мандриком, який очолює національну збірну з панкратиону. А також врученням політикові сертифікату про привласнення йому третього дана (звання відповідає майстрові спорту) в цьому найжорсткішому зі всіх видів боротьби. Сам Шуфрич заявив, що для нього це звання – щось на кшталт «почесного професора в якомусь університеті». Але тренер, схоже, сприймає успіх двотижневого навчання серйозно. У суботу він заявив, що у його підопічного – дуже сильний удар ногою. А напередодні «похвалявся» перед журналістами високою працездатністю протеже: "Чесно можу вам сказати, 2 рази на день на килимі, він паше, як проклятий і за цей час кільком прийомам навчився", - підкреслив Мандрик.