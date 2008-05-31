Кличко просто отетерів, коли дізнався, що можна і ногами, і ломами...

Колишній кандидат на посаду Київського міського голови, лідер блоку свого імені Віталій КЛИЧКО наголошує, що ніколи не займався і не займатиметься підкупом виборців.

Про це В.КЛИЧКО заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№ 20 від 31 травня – 6 червня 2008 року).

"... є межа, котрої я не можу перейти. Ну не можу я купувати людей! Не можу навіть уявити, що хтось це робитиме від мого імені!", - сказав В.КЛИЧКО.

При цьому він додав: "Зізнаюся, я багато думаю про це й увесь час доходжу однієї думки: хай як би майстерно політики вели подвійну гру, рано чи пізно правда розкривається, показуючи їхнє істинне обличчя. Граючи без правил, вони ризикують своїм майбутнім. Це закон. І він застосовний і в спорті, і політиці. Згадайте 2004 рік, а тепер озирніться навколо. По-моєму, усе гранично ясно".

Водночас В.КЛИЧКО повідомив, що нещодавно спілкувався "з одним дуже відомим політологом і дозволив собі обуритися тим, що ряд осіб за помірну плату пропонували нам організувати застосування подібних технологій".

За словами В.КЛИЧКА, його співрозмовник на таку репліку відповів: "...Віталику, ти ж знав, куди йдеш, чому ти не погодився?! Потім він мені довго пояснював, що бій, у який я вплутався, — без правил, і в цій ситуації декларувати, що ти все одно битимешся за правилами, щонайменше нерозумно. Загалом, тут треба і ломами, і ногами, і нижче пояса... Я отетерів".