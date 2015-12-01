Жебрівський: голосування у Маріуполі та Красноармійську йшло примусово через підприємства

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Декілька слів про результати виборів у Маріуполі та Красноармійську. Боюсь, Україні ще довго даватимуться взнаки їх наслідки. Відбулося те, про що я говорив. Якщо раніше на Донбасі все вирішував адміністративний ресурс, то тепер адміністративно-економічний. Фактично голосування йшло через підприємства, все йшло з примусу", - написав він.

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За його словами, мешканці регіону надто залежні від своїх підприємств.

"Я, можливо, неприємні речі скажу донеччанам. Прислів’я "Донбас ніхто не поставить на коліна" занадто перебільшене. Більшість трудяг ніколи з колін навіть не піднімались. Вони абсолютно залежні від працедавця, і в цьому проблема. Чи буде майбутнє в регіону, залежить від демонополізації місцевої економіки", - вважає голова Донецької ОВЦА.

Жебрівський підкреслив, що міські голови повинні бути партнерами державної влади і партнерами міжнародних організацій по відновленню Донеччини.

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