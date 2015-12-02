Порошенко нагородив орденом начальника медслужби "Правого сектору"
15:29, 02 грудня 2015Політика
425 0
Президент Петро Порошенко нагородив керівника медичної служби "Правого сектора" Яну Зінкевич орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Порошенко нагородив Яну Зінкевич орденом "За заслуги" / Facebook
Про це йдеться в указі №670 від 1 грудня.
Зінкевич в документі значиться як "учасник антитерористичної операції".
Читайте такожЯрош пішов у відставку через незгоду з курсом на "жорсткий революційний шлях"
Даним указом глава держави нагородив державними нагородами ще ряд інших діячів за значний внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.
Нагородження приурочене до 24-ї річниці референдуму 1991 року про підтвердження акту про незалежність України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter