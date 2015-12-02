Порошенко нагородив орденом начальника медслужби "Правого сектору"

15:29, 02 грудня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко нагородив керівника медичної служби "Правого сектора" Яну Зінкевич орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

зинкевич правый сектор / Facebook

Про це йдеться в указі №670 від 1 грудня.

Зінкевич в документі значиться як "учасник антитерористичної операції".

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Даним указом глава держави нагородив державними нагородами ще ряд інших діячів за значний внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Нагородження приурочене до 24-ї річниці референдуму 1991 року про підтвердження акту про незалежність України.

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