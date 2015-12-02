У Генштабі відреагували на скандал довкола переданих від США "несправних" Хамві (фото)

У липні 2015 року в рамках допомоги від США Україні безкоштовно передано 130 автомобілів HMMWV, також відомих як Humvee (Хамві), із них 30 броньованих, йдеться у повідомленні ГШ у Facebook.

"Автомобілі не нові, але мають невеликій пробіг та значний запас ресурсу", - зазначають у Генеральному штабі.

Крім того, повідомляється, що під час експлуатації техніки, в тому числі в АТО, дійсно виникали проблемні питання, зокрема зі зношування шин.

"Для цього ЗСУ закупили 158 комплектів автомобільних шин для Хамві, які мають бути поставлені до 15 грудня. Ремкомплекти та запчастини планується отримати в рамках все тієї ж матеріально-технічної допомоги від США. Пальним також забезпечимо", - запевняють у ГШ.

Крім того, відомство вирішило розмістити оригінальний колаж, щоб припинити дискусії довкола "несправних" Хамві.

Раніше газета Washington Post опублікувала інформацію про те, що влада США поставила Україні старе військове обладнання на суму понад 260 мільйонів доларів.

За даними видання, українські війська спецпризначення отримали від влади США військові джипи, які Штати використовували у військових діях в 1980-90-х роках. В інші частини, за інформацією видання, військовослужбовцям України поставили модель бронежилета, що використовувалася в середині 2000-х років.