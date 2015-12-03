ЗМІ: Львівська облрада продала президентську резиденцію у Львові фірмі, що володіє мережею ресторанів

Сума продажу становить 20,25 млн грн. Громадськість та пресу про аукціон не інформували, публічного анонсу про торги не було. Як повідомляє львівська газета «Високий замок» з посиланням на начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Миколу Бандру, в аукціоні брали участь лише дві фірми: ТзОВ «Системи лояльності» (компанія, зареєстрована на Кіпрі) та ТзОВ «Рітейл менеджмент системс», яка й стала переможцем торгів.

За інформацією видання, «Рітейл менеджмент системс» має двох засновників — ТзОВ «Компанія з управління активами «Актив» та ТзОВ «Мінпрод Галичини». Уповноважена особа-керівник фірми, яка стала переможцем торгів, — Людмила Остапчук, яка також працює начальником відділу постачання холдингу емоцій «!Фест» (холдинг об’єднує мережу ресторанів та магазинів у Львові).

Вона підтвердила «ВЗ» інформацію про купівлю будівлі президентської резиденції на вул. Глінки, 12.

«Публічного анонсу торгів не було. Можна припустити, що дата аукціону важливого об’єкта була ретельно спланована — коли журналісти, представники громадських організацій зайняті виборами. Це, по суті, вдалий період для таких аукціонних оборудок, оскільки усі інші питання перебувають в тіні. Збувся найгірший сценарій багатьох експертів — резиденцію продали «втіхаря» за заниженою ціною. Для цього є хитра схема: якщо на аукціоні ніхто не купить, то на наступних торгах можуть зробити 30% знижки. Аукціон можуть робити і двічі, і тричі», - зазначається у публікації видання.

Людмила Остапчук відмовилася розповісти «ВЗ», під які цілі холдинг «!Фест» взяв адміністративний будинок, режимний об’єкт. Мовляв, не знає, це не її компетенція.