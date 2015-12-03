ЗМІ: Львівська облрада продала президентську резиденцію у Львові фірмі, що володіє мережею ресторанів

10:53, 03 грудня 2015
Політика
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Львівська обласна рада продала будівлю президентської резиденції на вул. Глінки, 12 у Львові напередодні місцевих виборів - 20 жовтня. 

Фото УНИАН

Сума продажу становить 20,25 млн грн. Громадськість та пресу про аукціон не інформували, публічного анонсу про торги не було. Як повідомляє львівська газета «Високий замок» з посиланням на начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Миколу Бандру, в аукціоні брали участь лише дві фірми: ТзОВ «Системи лояльності» (компанія, зареєстрована на Кіпрі) та ТзОВ «Рітейл менеджмент системс», яка й стала переможцем торгів.

За інформацією видання, «Рітейл менеджмент системс» має двох засновників — ТзОВ «Компанія з управління активами «Актив» та ТзОВ «Мінпрод Галичини». Уповноважена особа-керівник фірми, яка стала переможцем торгів, — Людмила Остапчук, яка також працює начальником відділу постачання холдингу емоцій «!Фест» (холдинг об’єднує мережу ресторанів та магазинів у Львові).

Вона підтвердила «ВЗ» інформацію про купівлю будівлі президентської резиденції на вул. Глінки, 12.

«Публічного анонсу торгів не було. Можна припустити, що дата аукціону важливого об’єкта була ретельно спланована — коли журналісти, представники громадських організацій зайняті виборами. Це, по суті, вдалий період для таких аукціонних оборудок, оскільки усі інші питання перебувають в тіні. Збувся найгірший сценарій багатьох експертів — резиденцію продали «втіхаря» за заниженою ціною. Для цього є хитра схема: якщо на аукціоні ніхто не купить, то на наступних торгах можуть зробити 30% знижки. Аукціон можуть робити і двічі, і тричі», - зазначається у публікації видання.

Людмила Остапчук відмовилася розповісти «ВЗ», під які цілі холдинг «!Фест» взяв адміністративний будинок, режимний об’єкт. Мовляв, не знає, це не її компетенція.

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