Порошенко: продовження санкцій проти РФ надасть гарантії від повномасштабного наступу

Про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України (ЗСУ) з нагоди 24-ї річниці ЗСУ, передає кореспондент УНІАН.

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«Продовження санкцій надасть певні гарантії від повномасштабного наступу росіян і створить кращі умови для посилення міжнародного тиску нашої коаліції на Москву у питанні повернення окупованих районів Донбасу під суверенітет України», - заявив глава держави.

При цьому Петро Порошенко наголосив, що про Крим також ніхто не забув.

Як повідомляв УНІАН, президент України планує 16 грудня відвідати Брюссель, щоб поставити остаточну крапу в питанні продовження санкцій проти Росії.

2 грудня міністр закордонних справ Іспанії заявив, що в ЄС досягнуто домовленості подовжити запроваджені проти РФ економічні санкції ще на 6 місяців.

За його словами, існує "загальна згода" рухатись у цьому напрямку. Це рішення має бути лише формально підтверджено.