Порошенко: продовження санкцій проти РФ надасть гарантії від повномасштабного наступу
Продовження санкцій проти Росії надасть певні гарантії від повномасштабного наступу та сприятиме поверненню тимчасово окупованих районів Донбасу під суверенітет України.
Про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України (ЗСУ) з нагоди 24-ї річниці ЗСУ, передає кореспондент УНІАН.
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«Продовження санкцій надасть певні гарантії від повномасштабного наступу росіян і створить кращі умови для посилення міжнародного тиску нашої коаліції на Москву у питанні повернення окупованих районів Донбасу під суверенітет України», - заявив глава держави.
При цьому Петро Порошенко наголосив, що про Крим також ніхто не забув.
Як повідомляв УНІАН, президент України планує 16 грудня відвідати Брюссель, щоб поставити остаточну крапу в питанні продовження санкцій проти Росії.
2 грудня міністр закордонних справ Іспанії заявив, що в ЄС досягнуто домовленості подовжити запроваджені проти РФ економічні санкції ще на 6 місяців.
За його словами, існує "загальна згода" рухатись у цьому напрямку. Це рішення має бути лише формально підтверджено.