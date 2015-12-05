Голова Львівської ОДА склав повноваження депутата облради

17:09, 05 грудня 2015
Політика
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"Написав заяву про складання депутатських повноважень, бо вважаю, що неправильно голові ОДА суміщати посаду з посадою депутата обласної ради", - заявив Синютка.

Фото УНИАН

Голова Львівської обласної держадміністрації Олег Синютка написав заяву про складення повноважень депутата Львівської облради від партії «Блок Петра Порошенка "Солідарність". 

Про це Синютка написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

"Написав заяву про складення депутатських повноважень, бо вважаю, що не правильно голові ОДА суміщати посаду з посадою депутата обласної ради. P.S. До Києва не переїжджаю", - заявив Синютка.

Як повідомляв УНІАН, Синютка був першим номером у виборчому списку «БПП «Солідарність» кандидатів у депутати Львівської облради.

Львівська обласна рада 19 листопада обрала своїм головою депутата з фракції партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Олександра Ганущина.

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