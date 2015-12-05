Голова Львівської ОДА склав повноваження депутата облради
17:09, 05 грудня 2015Політика
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"Написав заяву про складання депутатських повноважень, бо вважаю, що неправильно голові ОДА суміщати посаду з посадою депутата обласної ради", - заявив Синютка.
Синютка написав заяву про складання повноважень депутата облради / Фото УНІАН
Голова Львівської обласної держадміністрації Олег Синютка написав заяву про складення повноважень депутата Львівської облради від партії «Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Про це Синютка написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.
"Написав заяву про складення депутатських повноважень, бо вважаю, що не правильно голові ОДА суміщати посаду з посадою депутата обласної ради. P.S. До Києва не переїжджаю", - заявив Синютка.
Як повідомляв УНІАН, Синютка був першим номером у виборчому списку «БПП «Солідарність» кандидатів у депутати Львівської облради.
Львівська обласна рада 19 листопада обрала своїм головою депутата з фракції партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Олександра Ганущина.
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