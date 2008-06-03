У Верховну Раду прийшли Ющенко і Тимошенко

На пленарному засіданні Верховної Ради України присутні Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у парламенті планується складення присяги суддями Конституційного Суду України.

Згідно з Конституцією, під час цієї процедури у сесійній залі ВР має бути присутнім Президент.

На даний час у парламенті складають присягу народні депутати України, які визнані обраними замість тих, хто пішов працювати у виконавчі структури влади.