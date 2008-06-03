Гриценко: Ющенко втрачає відчуття того, що відбувається

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА уважніше прислухатися до думки народних депутатів.

Про це він заявив в ефірі радіо “Ера”, повідомляє прес-офіс голови парламентського комітету.

«Жодного демаршу, кожен з нас планує свій робочий час. Люди, які працюють навколо Президента, повинні чітко спланувати його роботу», - cказав А.ГРИЦЕНКО, пояснюючи, чому він залишив Секретаріат Президента після 50-хвилинного очікування на зустріч з Президентом у складі фракції НУ-НС, яка мала розпочатися 2 червня о 10.30.

На його думку, «якщо далі так буде продовжуватися, то частина депутатів перестане ходити на ці зустрічі і все більш порожня зала буде до того, як зайде Президент».

У той же час А.ГРИЦЕНКО наголосив, що якщо Президент як глава держави запрошує, то незалежно від того, хто і як до нього ставиться, це - запрошення глави держави, на якому він хоче викласти оцінку ситуації і бачення шляхів виходу. «Я вважаю, що це корисно почути. Якщо така зустріч буде, я знову прийду і буду намагатися це почути. Але ці зустрічі проводяться, як правило, в одноканальному режимі – як інформування. Тобто, Президент робить монолог, 50 хв. – 1 годину, часом в менторському тоні, повчаючи народних депутатів. Немає розмови, немає зворотного зв’язку», - сказав народний депутат.

На думку А.ГРИЦЕНКА, Президент втрачає відчуття того, що відбувається, і не розуміє чи не правильно розуміє причини - чому це відбувається.

«Треба слухати людей, а не тільки говорити з своєї позиції», - переконаний глава парламентського комітету.