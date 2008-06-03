Ющенко підозрює, що Тимошенко хоче бути Дідом Морозом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував парламенту за те, що при ухваленні закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» були враховані його пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання у Верховній Раді.

Глава держави закликав політичні сили не робити трагедії з того, що КС визнав неконституційним деякі положення закону, які стосуються наповнення дохідної частини бюджету.

«Конституційний Суд сказав Верховній Раді, Президенту, що всі закони, які прийняті в цій країні, будьте добрі, виконуйте. А у нас соціальних законів сформовано на 75 млрд.», - наголосив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо дехто не може виконати закон, то цей закон потрібно або змінити, або скасувати.

«Хіба на цього порядку ми чекали, можливо, більше 10 років? Кожен, хто пропонує нову соціальну ініціативу, хоче бути в країні новим Дідом Морозом. Роздавати. При цьому, правда, ніхто не може дати відповідь, де це взяти», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що заветував закон, ухвалений Верховною Радою, не тому, що не хоче бачити наповнену дохідну частину бюджету завдяки операціям із землею, а тому що якщо існує порядок продажу землі, то цей порядок має визначатися законом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" з урахуванням пропозицій Президента України.

Після цього голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК та Президент України В.ЮЩЕНКО, який присутній у ВР, підписали цей закон.

Прийнятий Верховною Радою України 23 травня 2008 року Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" передбачає вилучення із Закону "Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України" норм, що стосуються податкового, митного, бюджетного та іншого законодавства, і перенесення цих положень до спеціальних законів.

Глава держави висловив зауваження до Закону "Про оренду землі" та Земельного кодексу України,

Пропозиції Президента було зареєстровано у Верховній Раді 31 травня.

Довідка УНІАН. 23 травня парламент 228-ма голосами депутатів прийняв закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

22 травня Конституційний Суд України визнав неконституційними нормами закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими звужуються або ліквідуються пільги і соціальні гарантії для громадян країни.

28 травня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК висловив застереження щодо деяких норм закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Головні зауваження Секретаріату Президента, за словами О.ШЛАПАКА, стосуються спроби нашвидку переробити Земельний кодекс.