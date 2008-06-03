У Луценка ”милість” Черновецького вважають блюзнірством

Прес-служба Громадського руху “Народна самооборона” вважає блюзнірством слова мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про відкликання його заяви з прокуратури щодо інциденту, який стався між ним та міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ після засідання РНБО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-службі Громадянського руху “Народна самооборона”.

“У ході виборчої кампанії в Києві команда мера виставила ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “жертвою” міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, зробивши з цього піар-хід, який врешті-решт виявився невдалим, що й підтвердив своїм рішенням Подільський суд м. Києва”, зазначається у заяві.

У “Народній самообороні” вважають, що репресивний апарат влади, який довів свою недолугість перед судом, тепер шукає виправдань словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

“Але прокуратура повинна відповісти за те свавілля, яке вона влаштувала проти лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА у цій справі. Це був жорстокий моральний удар як по Ю.ЛУЦЕНКУ, так і по його родині і всім членам руху. Це були безпідставні знущання над людиною, поважним політиком, якого підтримують мільйони виборців. Це, зрештою, зневага до держави, адже Юрій ЛУЦЕНКО, як би кому не хотілося його відставки, залишається на посаді міністра внутрішніх справ”, наголошується у заяві.

Прес-служба руху “Народна самооборона” заявляє, що “після такого відвертого провалу, що зробив очевидним факт виконання генпрокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ політичного замовлення, є один шлях – його відставка з наступним притягненням його до відповідальності”.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2008 року після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що за цим фактом “під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу, яку було порушено стосовно Ю.ЛУЦЕНКА через інцидент з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня, з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

Сьогодні, 3 червня, Подільський районний суд Києва скасував постанову Головного слідчого управління з особливо важливих справ Генпрокуратури України про порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки в наданих суду матеріалах не вбачається, що Ю.ЛУЦЕНКО скоїв посадовий злочин, перебуваючи 18 січня цього року на засіданні РНБО, де завдав легких тілесних ушкоджень меру Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Також суд визнав, що Ю.ЛУЦЕНКО не зловживав владою чи службовими повноваженнями, використовуючи у серпні 2006 року літаки Внутрішніх військ МВС України.

Сьогодні ж Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що вирішив відкликати свою заяву з прокуратури з приводу інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ.