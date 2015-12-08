Чубаров пообіцяв введення жорстких параметрів перевезення особистих речей на адмінкордоні з Кримом

При цьому він заявив, що готовий годинами сидіти з кожним з учасників блокади і вести дискусію щодо тих чи інших мотивацій дій активістів блокади, передає "Крим.Реалії".

"Хочу сказати, що прийняття будь-якого рішення в складних ситуаціях обумовлено десятками й десятками мотивацій і факторів. Для багатьох людей, які думають про майбутнє України, про майбутнє кримськотатарського народу, важливо одне – щоб кожна наша дія наближала деокупацію Криму", - наголосив лідер Меджлісу.

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Він вважає, що в цій ситуації товарна блокада окупованого Криму закінчилася успіхом.

"Урядом приймається рішення, яким повністю припиняється торгівля з окупованою територією. Будуть встановлені дуже чіткі і жорсткі параметри перевезення особистих речей, щоб це не перетворилося на торгівлю. Я на сьогодні можу сказати, що це обмежується 50 кг на одну особу та не більше 10 тисяч грн у грошовому еквіваленті", - поділився планами Чубаров.

Також він пояснив, що на сьогодні відновлено постачання електроенергії обсягом 25% від того, що було до того, як почалася енергетична блокада.

"І ми маємо всі шанси, щоб з 1 січня Крим був повністю відключений від материка. Але вже відповідальність в цьому випадку покладається на Верховну Раду України", - підсумував глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Раніше лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, як буде проходити морська блокада Криму. Стало відомо, що активісти блокади обговорювали два напрямки: перший пов'язаний з додатковим вивченням морського права.

"По-друге, деякі мої колеги сіли терміново вивчати досвід міжнародних правозахисних організацій, зокрема, "Грінпісу", - розповів лідер Меджлісу.