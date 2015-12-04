Чубаров розповів, як активісти готуються до морської блокади окупованого Криму
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, як буде проходити морська блокада Криму.
При цьому в інтерв'ю "Медузі" він оцінив перспективи такого виду блокади і пояснив, як вона буде виглядати.
Стало відомо, що активісти блокади обговорювали два напрямки: перший пов'язаний з додатковим вивченням морського права.
"Сьогодні держави визначають своє ставлення до Криму, виходячи з резолюції Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року, в якій всі країни закликаються до нездійснення дій, які ставили б під сумнів приналежність Криму Україні. Але це - фактично - лише рекомендація", - наголосив Чубаров.
Читайте також"Треба визначитися: ми торгуємо з РФ чи захищаємося": Чубаров розповів про цілі енергоблокади Криму
Крім того, за його словами, зараз Україна повинна домогтися прийняття рішення про ембарго щодо всієї території Криму, поки він окупований Росією.
"По-друге, деякі мої колеги сіли терміново вивчати досвід міжнародних правозахисних організацій, зокрема, "Грінпісу", - підсумував лідер Меджлісу.
Раніше сьогодні Іслямов анонсував ще одну блокаду Криму і заявив про початок морської. "Між енергетичною та морською блокадою Криму буде ще одна блокада, і про неї скоро дізнаєтеся, зараз поки говорити не буду. Днями про неї дізнаєтеся", – зазначив координатор громадянської акції із блокади Криму.