Чубаров розповів, як активісти готуються до морської блокади окупованого Криму

При цьому в інтерв'ю "Медузі" він оцінив перспективи такого виду блокади і пояснив, як вона буде виглядати.

Стало відомо, що активісти блокади обговорювали два напрямки: перший пов'язаний з додатковим вивченням морського права.

"Сьогодні держави визначають своє ставлення до Криму, виходячи з резолюції Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року, в якій всі країни закликаються до нездійснення дій, які ставили б під сумнів приналежність Криму Україні. Але це - фактично - лише рекомендація", - наголосив Чубаров.

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Крім того, за його словами, зараз Україна повинна домогтися прийняття рішення про ембарго щодо всієї території Криму, поки він окупований Росією.

"По-друге, деякі мої колеги сіли терміново вивчати досвід міжнародних правозахисних організацій, зокрема, "Грінпісу", - підсумував лідер Меджлісу.

Раніше сьогодні Іслямов анонсував ще одну блокаду Криму і заявив про початок морської. "Між енергетичною та морською блокадою Криму буде ще одна блокада, і про неї скоро дізнаєтеся, зараз поки говорити не буду. Днями про неї дізнаєтеся", – зазначив координатор громадянської акції із блокади Криму.