Порошенко ініціює пришвидшення податкової реформи: поетапне зниження ставок та радикальне скорочення ЄСВ

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відкриваючи обговорення податкової реформи на 16-му засіданні Національної ради реформ, глава держави зазначив, що, незважаючи на те, що податкові та бюджетно-фінансові питання не є сферою відповідальності президента, в умовах часового цейтноту і викликів національній безпеці він вимушений сьогодні винести питання про податкову реформу на обговорення Нацради реформ.

Порошенко вирішив виступити модератором дискусії, що розгорнулася навколо концепцій реформування Міністерства фінансів та депутатів.

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Президент підкреслив, що йдеться не лише про необхідність прийняття державного бюджету, оскільки необхідно фінансувати видатки, включаючи оборону. «Мова йде про те, що прийняття бюджету та змін до податкового законодавства є умовою для отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду. На сьогоднішній день фінансування МВФ є однією з ключових умов забезпечення фінансової стабільності держави», – наголосив Порошенко.

Глава держави висловив впевненість в тому, що компроміс між двома підходами буде знайдено і оформлено у відповідний законопроект. Президент також відзначив необхідність максимально прискорити розгляд цього законопроекту у парламенті.

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За словами глави держави, в цілому зміни до податкового законодавства мають відповідати трьом вимогам. Вони мають стимулювати розвиток економіки: «Ставки податків, адміністрування, прозорість мають суттєво вплинути на інвестиційний клімат».

Вони мають сприяти істотному скороченню податкового навантаження на бізнес, спрощенню адміністрування, забезпеченню прозорості, в тому числі і для розкриття «сірих» секторів економіки, де до цього взагалі не було обліку, зазначив президент.

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Нарешті, податкові зміни не повинні обернутися втратами для бюджету.

«Це можна забезпечити лише нашою спільною об’єднаною роботою», – заявив глава держави.

Президент повідомив, що протягом останніх днів мав чимало дискусій з прем’єр-міністром, міністром фінансів, народними депутатами, окремими міністрами. «Частину, присвячену адмініструванню, пропонується прийняти з урахуванням компромісних пропозицій, як напрацьованих в Міністерстві фінансів, так і тих, що були напрацьовані у податковому комітеті, а також іншими народними депутатами. Впевнений, що тут можливе об’єднання підходів», – сказав Порошенко.

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Податок на прибуток підприємств і ПДФО, всупереч попереднім намірам, збільшуватись не будуть. «Ключова позиція, що ми не робимо підвищення податкового тиску – ані на громадянина, ані на бізнес», – заявив президент.

«Дуже важливо, щоб ця філософія розповсюджувалася на декілька років. Якщо ми ставимо 18 відсотків податок на прибуток підприємств і ПДФО на 2016 рік, щоб ми зараз зафіксували, що на 2017 рік ставка буде ще зменшена на один відсоток, а на 2018 рік визначили орієнтир, за яким ми маємо досягнути максимум 20-відсоткового навантаження на фонд заробітної плати – приблизно 10 відсотків ПДФО і 10% – ЄСВ», – висловив думку глава держави.

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Президент наголосив, що в умовах війни дуже важко знайти країну, яка б знижувала податки. «Ми чітко зараз визначаємо нашу стратегію, і наголошую, що нам в будь-якому разі це треба зробити. Це – революційний крок, але ми маємо затвердили стратегію кілька-етапного, але швидкого і радикального скорочення єдиного соціального внеску, включаючи те, що ми маємо зробити з 1 січня», – заявив Порошенко.

Також глава держави запропонував розглянути можливість запровадити ставки з 1 січня, дати бізнесу 3 місяці на ознайомлення з новаціями, із тим, щоб з 1 квітня податкові зміни ввести у дію, підкреслюється в повідомленні.