Порошенко підписав закон про Нацагентство з розшуку корупційних активів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено механізм розшуку активів, які підлягають арешту, їх повернення та управління заарештованими активами, а також визначення правових основ організації та діяльності окремого незалежного органу, відповідального за здійснення такої діяльності.

Згідно з законом, створене агентство - компактний, висококваліфікований орган з широкими повноваженнями, високими гарантіями незалежності і одночасно з достатньою кількістю контрольних механізмів з боку фахівців і громадськості, спеціально уповноважений на виявлення, розшук та управління кримінальними активами.

Одним з ключових принципів установи та діяльності такого органу є гарантії його незалежності.

Основними завданнями агентства, зокрема, є проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації щодо виявлення, розшуку та управління активами; здійснення заходів з виявлення, розшуку, оцінки активів за зверненням слідчого, прокурора, суду (слідчого судді); ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Також агентство буде брати участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, в Україну.

З метою забезпечення реалізації цих завдань агентству надані широкі права.

Контроль за діяльністю Нацагентства буде здійснюватися через механізми громадської ради, комісії та зовнішнього контролю (за аналогією з оцінкою діяльності Національного антикорупційного бюро) та щорічного оприлюднення детального звіту про роботу агентства у звітному році.

Нацагентство має бути створене і почати свою роботу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього закону.

Документом внесені зміни до законодавства про вдосконалення режиму спеціальної конфіскації, зокрема імплементації директиви ЄС від 3 квітня 2014 року про арешт і конфіскацію предметів злочинної діяльності і доходів від неї в ЄС, усунення суперечностей у Кримінальному кодексі щодо застосування спеціальної конфіскації, повернення в Україну активів, які є предметом злочинної діяльності або придбані в результаті такої діяльності.

Верховна Рада прийняла закон 10 листопада.

Необхідність створення агентства з повернення активів є одним з основних критеріїв виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським союзом.

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