Комісія Ради з питань приватизації виступає проти продажу "Дніпрометробуду"

Таке рішення представники парламентської комісії та Фонду держмайна ухвалили в ході сьогоднішнього засідання комісії.

Якщо акції підрядника будівництва метрополітену продати, на думку членів парламентської комісії та Фонду держмайна, під загрозою можуть опинитися 304 млн євро кредитів ЄБРР та ЄІБ на добудову метро у Дніпропетровську.

Аналогічне рішення члени парламентської спеціальної контрольної комісії вже ухвалювали на виїзному засіданні 23 вересня у Дніпропетровську. Однак в Кабміні до них не дослухалися. Справа в тому, що, за рішенням Кабінету міністрів та Мінекономрозвитку, від приватизації 402 об'єктів, до переліку яких входить і ПАТ «Дніпрометробуд», до держбюджету планується залучити 17 млрд грн.

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За словами першого заступника голови Фонду держмайна Дмитра Парфененка, план із залучення такої суми за підсумками 2015 року катастрофічно не виконується. І надходження від приватизації ПАТ «Дніпрометробуд» не покращать стану справ. «Тільки від приватизації одного Одеського припортового можна отримати річний план надходжень від приватизації в розмірі 17 млрд грн», – сказав Дмитро Парфененко.

Про це ще влітку говорив мер Дніпропетровська Борис Філатов, який очолював Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації, але і тоді Кабмін не взяв до уваги ці обставини.

До того ж, за словами члена парламентської комісії, депутата від НФ Ігоря Лапіна, у жовтні 5% акцій «Дніпрометробуду» вже були реалізовані на біржі. «І, щоб не втратити 304 млн євро інвестицій на добудову метрополітену у Дніпропетровську, треба не допустити приватизації «Дніпрометробуду», – зазначив Ігор Лапін.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпропетровську під головуванням мера Бориса Філатова відбулася робоча зустріч з представниками ЄБРР і ЄІБ щодо добудови метро. Роботи почнуться вже в лютому наступного року.