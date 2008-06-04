Затулін побачив, як дружба з Україною загубилася в темних закутках
12:22, 04 червня 2008Політика
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Ющенко ще подякує за звернення?
|Костянтин Затулін
"Прокиньтеся, прокиньтеся, нарешті. Давним-давно те, що відбувається на Україні, є державною політикою, не дивлячись ні на який договір про дружбу, співпрацю і партнерство. Перестаньте шукати в темних закутках цю дружбу, співпрацю і партнерство з властями України", - відповів Затулін. -- "У цій темній кімнаті цієї дружби, співпраці і партнерства давно і слід простигнув", - додав депутат.
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