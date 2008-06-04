Затулін побачив, як дружба з Україною загубилася в темних закутках

Президент України Віктор Ющенко, прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко будуть дуже вдячні Державній думі РФ за прийняте звернення , вважає депутат Держдуми Світлана Горячева "Справедлива Росія". Як передає кореспондент ИА REGNUM , 4 червня в ході обговорення звернення до керівництва РФ з приводу російсько-українських відносин, Горячева поставила питання першому заступникові голови комітету Держдуми у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками Костянтину Затуліну ("Єдина Росія") (Затулін представляв палаті проект звернення до російського керівництва - ИА REGNUM) про те, яка мета заяви - "посіяти ще більшу смуту або зблизити Україну з Росією".

"Прокиньтеся, прокиньтеся, нарешті. Давним-давно те, що відбувається на Україні, є державною політикою, не дивлячись ні на який договір про дружбу, співпрацю і партнерство. Перестаньте шукати в темних закутках цю дружбу, співпрацю і партнерство з властями України", - відповів Затулін. -- "У цій темній кімнаті цієї дружби, співпраці і партнерства давно і слід простигнув", - додав депутат.