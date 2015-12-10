ВР сьогодні розгляне законопроект про держслужбу (наживо)

10:04, 10 грудня 2015
Політика
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Верховна Рада сьогодні у другому читанні розгляне законопроект про державну службу та питання про дострокове припинення повноважень ряду народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному пленарного засідання.

Також сьогодні розглядатиметься, зокрема, законопроект щодо Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

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Розглядатиметься і низка економічних законопроектів, зокрема, щодо користування нафтогазоносними надрами, а також щодо модернізації Бортницької станції очистки стічних вод.

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