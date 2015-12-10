ВР сьогодні розгляне законопроект про держслужбу (наживо)

Верховна Рада сьогодні у другому читанні розгляне законопроект про державну службу та питання про дострокове припинення повноважень ряду народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному пленарного засідання. Також сьогодні розглядатиметься, зокрема, законопроект щодо Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Читайте такожРада має намір дозволити засудженим вибирати собі в'язницю Розглядатиметься і низка економічних законопроектів, зокрема, щодо користування нафтогазоносними надрами, а також щодо модернізації Бортницької станції очистки стічних вод.

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