ТСК рекомендуватиме ВР призначити позачергові вибори у Кривому Розі - нардепи

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Єгор Соболєв.

«Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради затвердила звіт про порушення на виборах мера Кривого Рогу. У своєму рішенні комісія відзначила неможливість встановити результати виборів. Комісія рекомендувала парламенту призначити нові вибори, якнайшвидше замінити Центрвиборчком та звернутися до правоохоронних органів з вимогою покарати відповідальних за фальсифікації», – написав Соболєв.

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради затвердила звіт про порушення на виборах мера Кривого Рогу. В своєму рішенні... Posted by Єгор Соболєв on Wednesday, December 9, 2015

Своєю чергою, член ТСК, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Черненко на своїй сторінці у Facebook зауважив, що з цього питання "завтра під куполом буде розв'язка".

ТСК по Кривому Розі щойно затвердила звіт з рекомендацією провести в КР позачергові вибори мера. Завтра під куполом буде розв'язка Posted by Олександр Черненко on Wednesday, December 9, 2015

Також про те, що ТСК рекомендуватиме Верховній Раді призначити позачергові вибори у Кривому Розі на своїй сторінці у Facebook написав голова ТСК, депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

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"Тимчасова спеціальна комісія прийняла рішення, що неможливо встановити результати голосування другого туру в Кривому Розі, і рекомендуватиме парламенту призначити позачергові вибори", - повідомив він.

Тимчасова Спеціальна комісія прийняла рішення що неможливо встановити результати голосування другого туру в Кривому Розі... Posted by Леонід Ємець on Wednesday, December 9, 2015

Як повідомляв УНІАН, міським головою Кривого Рогу під час другого туру виборах 15 листопада був обраний представник "Опозиційного блоку" Юрій Вілкул. За даними ЦВК, Вілкул отримав 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

18 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк написав у Facebook про відкриття кримінального провадження за ст.366 ч.1 Кримінального кодексу України (службове підроблення) за фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів в Кривому Розі за заявою представників партії «Об'єднання «Самопоміч».

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Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що у ЦВК немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу зі встановлення результатів виборів міського голови.

19 листопада Милобог звернувся до Дніпропетровського адмінсуду з вимогою скасувати постанову Криворізької МТВК про обрання Вілкула мером Кривого Рогу. Однак суд відмовив Милобогу у задоволенні позову.

26 листопада Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах Криворізького міського голови 15 листопада 2015 року.

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7 грудня віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що ТСК ВР бачить підстави для проведення повторних виборів у Кривому Розі.

7 грудня Криворізька міська виборча комісія ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради щодо призначення нових виборів мера міста.