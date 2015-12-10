В НФ пропонують заборонити в'їзд російського автотранспорту з Криму на материкову Україну

Відповідний законопроект №3606 Береза зареєстрував у Раді 9 грудня.

Документом пропонується внести зазначені зміни до статті 10 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

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Згідно пояснювальної записки до проекту закону, його завданням є "обмеження можливостей агресора і його посібників з числа місцевих колаборантів щодо вільного переміщення через адміністративний кордон між материковою Україною і АРК та ведення ними комерційної діяльності, користуючись тими можливостями, які надає близькість до материкової України".