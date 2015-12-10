В НФ пропонують заборонити в'їзд російського автотранспорту з Криму на материкову Україну
17:47, 10 грудня 2015Політика
577 0
Народний депутат, заступник голови фракції "Народний фронт" Юрій Береза пропонує парламенту заборонити в'їзд автотранспорту, зареєстрованого в Росії, на материкову частину України через контрольні пункти в'їзду-виїзду з території анексованого Росією Криму.
Юрій Береза пропонує закрити адмінкордон з Кримом для російських автомобілів / УНІАН
Відповідний законопроект №3606 Береза зареєстрував у Раді 9 грудня.
Документом пропонується внести зазначені зміни до статті 10 закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".
Читайте такожКримські окупанти розповіли про терміни НС на півострові
Згідно пояснювальної записки до проекту закону, його завданням є "обмеження можливостей агресора і його посібників з числа місцевих колаборантів щодо вільного переміщення через адміністративний кордон між материковою Україною і АРК та ведення ними комерційної діяльності, користуючись тими можливостями, які надає близькість до материкової України".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter