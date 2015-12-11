Японія заявила про підтримку реформ в Україні під час свого головування у G7

Як повідомили УНІАН у прес-службі генпрокуратури, про це сьогодні заявив посол Японії в Україні Шігекі Сумі під час зустрічі з заступником генпрокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

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Під час зустрічі Холодницький поінформував посла про перші кроки на етапі становлення та організації підрозділу, зокрема про стан, строки укомплектування керівного складу, подальші кадрові призначення прокурорів, а також основні завдання та гарантії незалежності спеціалізованої прокуратури від політичних та інших впливів.

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У свою чергу посол зазначив, що Японія головує у «Великій сімці» у 2016 році і вона готова докладати активних зусиль для підтримки реформ в Україні й надання їй необхідної допомоги у рамках співпраці у Групі підтримки України, створеної на рівні послів країн «Великої сімки» у м. Києві.

«У цьому зв'язку посол поінформував про готовність цієї групи надати необхідне сприяння діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема шляхом організації навчання прокурорів, а також залучення японських експертів з метою ознайомлення з найкращими міжнародними практиками в антикорупційній сфері», - повідомили у прес-службі.

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Холодницький подякував за підтримку процесу становлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та висловив зацікавленість у запропонованій міжнародній допомозі, вивченні передового світового досвіду у боротьбі з корупцією, у тому числі з питань пошуку та повернення активів.