Луценко заявив, що голосування у Раді за відставку Яценюка не відбудеться й припустив оновлення Кабміну

Про це член Центральної ради партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”, лідер фракції "БПП" у Верховній Раді Юрій Луценко сказав на Форумі депутатів місцевих рад від партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” у Києві.

Читайте такожБайден засудив напад на Яценюка у Раді"Наша позиція наприкінці цього політичного року полягає в тому, щоб відкинути політичні маневри, хитрощі та комбінації і сказати прямо: спочатку депутати мають сформувати політику, завдання уряду на наступний рік - через Податковий кодекс зі зменшенням податків, значним зменшенням податків протягом наступних трьох років. Друге - прийняти бюджет України... І тільки після того як це завдання на наступний рік буде сформовано, ми можемо почати говорити про перестановки в уряді", - сказав Луценко.

За його словами, "ми допускаємо, що доведеться змінити неефективних міністрів у Кабінеті міністрів України".

"Все це має бути зроблене у наступні три тижні: новий Податковий кодекс, новий бюджет і оновлення уряду", - сказав Луценко.

При цьому, наголосив він, "не йдеться про голосування за відставку прем'єр-міністра України".

Луценко зауважив, що "сьогоднішня арифметика в парламенті є однозначною: іншої коаліції не існує, і найгіршим варіантом для цілої держави був би варіант, котрий часто підкидають безвідповідальні політики в інтересах олігархів, - зняти прем'єра і не обрати нового".