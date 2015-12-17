Севастопольці не прийшли дивитись прес-конференцію Путіна з великих екранів (фото)

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Крим. Реалії.

Подивитись прес-конференцію президента на площі Нахімова прийшли до десяти осіб, здебільшого пенсійного віку. Трансляцію в Севастополі також можна було подивитись в Артбухті і на площі Захарова. Однак у цих місцях охочих послухати російського президента не було зовсім.

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Екрани, які транслювали прес-конференцію, постійно давали збої: зображення раз у раз зависало, а картинка періодично зникала на кілька хвилин.

У рамках прес-конференції Путін озвучив своє бачення розвитку Севастополя. За його словами, місто має розвиватись не лише як база Чорноморського флоту Росії, а відразу за кількома економічними напрямками.

Колективний перегляд прес-конференції президента Росії проігнорували і в Керчі.

Як відомо, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».