Радник Секретаріату Ющенка очолила обласну організацію Єдиного Центру

Сьогодні у селищі Калинівка Броварського району Київської області відбулася партійна конференція Київської обласної організації партії «Єдиний Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, головою обласної організації було обрано Ларису УСАЧЕНКО, радника Секретаріату Президента України.

«Розбрат – найбільш рушійна сила бідності та деморалізації суспільства», - заявила Л.УСАЧЕНКО. Вона наголосила, що «Єдиний Центр» стане тією силою, на яку зможе покластися кожен українець.

За словами члена президії «Єдиного Центру» Оксани БІЛОЗІР, «Єдиний Центр» об’єднає представників малого і середнього бізнесу, інтелігенцію, інтереси яких сьогодні не представлені в українській політиці.