Яценюк: всі святкують Новий рік під ялинкою, а Україна - під Газпромом

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що заява Росії про можливе підвищення ціни на газ для України вдвічі не викликана зовнішньополітичними чинниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Афінах, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи повинна Україна у зв’язку з такими заявами порушувати питання про підвищення тарифів за транзит.

«Я сподіваюсь на те, що заява про підвищення ціни на газ, виголошена не зовнішньоекономічним відомством, а зовнішньополітичним, нічого не має спільного з тим, що газ є політичним елементом», - сказав спікер.

За його словами, газ не повинен розглядатися як чинник впливу на зовнішню політику. В той же час, на думку ЯЦЕНЮКА, мова повинна йти про переведення газових відносин на рівень відповідних державних монополій - "Газпрому" та «Нафтогазу». «До того моменту, поки у нас не буде угоди про газово-енергетичні стосунки, до того моменту кожен Новий рік всі святкуватимуть під ялинкою, а ми - під “Газпромом», - сказав він.

В той же час А.ЯЦЕНЮК наголосив, що є противником, щоб шантажувати Росію можливим підвищенням ціни за транзит газу. «Але я такий саме противник, щоб нас шантажували газовою ціною», - сказав він.

Як повідомлялося, 6 липня голова МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що ціна на російський газ для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже удвічі.

"Ціни на газ центрально-азійських країн, який потрапляє в Україну через територію Росії, з 1 січня 2009 року відповідатимуть європейським цінам, їх розраховуватимуть за стандартними формулами, - сказав С.ЛАВРОВ. - Це рішення обумовлює і перехід на ринкові ціни. Ціна для України через це збільшиться майже вдвічі".