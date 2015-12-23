БПП не сприймає шантаж у питанні перевиборів у Кривому Розі – член фракції

Про це йдеться в коментарі Черненка, переданому УНІАН прес-службою БПП.

На думку Черненка, навколо перевиборів мера Кривого Рогу склалася патова політична ситуація.

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"Питання призначення позачергових виборів голови міста Кривий Ріг лежить у політичній площині. Склалася патова політична ситуація, коли бездоганних юридичних механізмів призначити нові вибори немає, але тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила факти грубих порушень виборчого процесу в Кривому Розі. Ці порушення не дозволяють об'єктивно встановити результати виборів, тому фракція підтримує призначення позачергових виборів голови міста Кривий Ріг", – заявив народний депутат.

Черненко також підкреслив, що фракція БПП "не сприймає політичний шантаж, який супроводжує питання призначення перевиборів".

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"На засіданні погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і голів комітетів було прийнято рішення розглянути питання перевиборів у Кривому Розі в четвер, 24 грудня. Але ще у вівторок, 22 грудня, робота парламенту була паралізована саме через ці перевибори. Зараз ми домовилися, що проголосуємо сьогодні, 23 грудня. Я сподіваюся, що фракція партії "Блок Петра Порошенко" більшістю голосів підтримає перевибори у Кривому Розі, але я також сподіваюся, що фракція "Самопоміч" буде виконувати спільні домовленості і підтримає розгляд законопроектів, пов'язаних з бюджетним процесом", – зазначив депутат.