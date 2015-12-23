БПП не сприймає шантаж у питанні перевиборів у Кривому Розі – член фракції
Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко", колишній голова Комітету виборців України Олександр Черненко заявив, що його фракція не сприймає "політичний шантаж", який супроводжує питання призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Про це йдеться в коментарі Черненка, переданому УНІАН прес-службою БПП.
На думку Черненка, навколо перевиборів мера Кривого Рогу склалася патова політична ситуація.
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"Питання призначення позачергових виборів голови міста Кривий Ріг лежить у політичній площині. Склалася патова політична ситуація, коли бездоганних юридичних механізмів призначити нові вибори немає, але тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила факти грубих порушень виборчого процесу в Кривому Розі. Ці порушення не дозволяють об'єктивно встановити результати виборів, тому фракція підтримує призначення позачергових виборів голови міста Кривий Ріг", – заявив народний депутат.
Черненко також підкреслив, що фракція БПП "не сприймає політичний шантаж, який супроводжує питання призначення перевиборів".
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"На засіданні погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і голів комітетів було прийнято рішення розглянути питання перевиборів у Кривому Розі в четвер, 24 грудня. Але ще у вівторок, 22 грудня, робота парламенту була паралізована саме через ці перевибори. Зараз ми домовилися, що проголосуємо сьогодні, 23 грудня. Я сподіваюся, що фракція партії "Блок Петра Порошенко" більшістю голосів підтримає перевибори у Кривому Розі, але я також сподіваюся, що фракція "Самопоміч" буде виконувати спільні домовленості і підтримає розгляд законопроектів, пов'язаних з бюджетним процесом", – зазначив депутат.