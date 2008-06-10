Переформатування коаліції Ющенку не вигідне?

Незалежні оглядачі не прогнозують переформатування правлячої коаліції за результатами виходу із неї двох народних депутатів – членів фракцій БЮТ і НУНС. На думку політологів, в цьому не зацікавлені ані політичні сили, які входять до коаліції, ані президентська сторона.

Представник фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Тарас Стецьків відкидає ультиматум Партії регіонів - або створити коаліцію в новому форматі протягом тридцяти днів, або призначити нові парламентські вибори. Цю вимогу народний депутат із квоти «самооборонців», називає «елементом сценарію, розробленого за межами України». Натомість, директор Інституту демократій Сергій Таран у міжнародну змову не вірить. Він вважає, що змінювати склад коаліції не зацікавлені ані фракції-союзники, ані президентська сторона: «Для президента найкраще впливати на ситуацію, маючи кілька голосів в запасі, які були б особисто віддані саме йому. Такий безкоаліційний парламент з ситуативним голосуванням і контрольною акцією президента дає йому можливість якнайактивніше впливати на діяльність Верховної Ради». Експерт не виключив приєднання до коаліції особисто відданого Вікторові Ющенку Івана Плюща, що має відновити «помаранчеву» парламентську більшість у Верховній Раді.

Німецька хвиля