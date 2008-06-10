Ющенко призначив посла України в Росії
09:33, 10 червня 2008Політика
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Указ оприлюднено на сайті Президента
|Костянтин ГРИЩЕНКО
Текст документа обнародуваний на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. К.ГРИЩЕНКО народився 28 жовтня 1953 року. Закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин, факультет міжнародного права.
До сьогоднішнього призначення, з 15 квітня, був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.
К.ГРИЩЕНКО вже очолював українське зовнішньополітичне відомство з вересня 2003 року по лютий 2005 року.
Як повідомляв УНІАН, посада Посла України в Російській Федерації залишалася вакантною з 4 квітня. Тоді Президент звільнив з цієї посади Олега ДЬОМІНА через “досягнення ним пенсійного віку".
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