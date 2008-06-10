У Соцпартії знають, хто може врятувати коаліцію

Секретар політради Соціалістичної партії України Ярослав МЕНДУСЬ вважає, що народний депутат України Іван ПЛЮЩ може увійти до коаліції і врятувати її від розпаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службу СПУ, про це Я.МЕНДУСЬ заявив в ефірі радіо «Ера-FM» 9 червня.

Він вважає, що карту розпаду коаліції розіграли ті самі політичні сили, які рік тому ініціювали дострокові парламентські вибори.

«Це зроблено для того, щоб «усмирити» амбіції прем`єра ТИМОШЕНКО, показати і їй, і всій країні, хто контролює ситуацію», - переконаний Я.МЕНДУСЬ.

Проте політик не виключив, що у разі потреби «врятувати» коаліцію може І.ПЛЮЩ, написавши заяву про вступ до парламентської більшості. І.ПЛЮЩ є креатурою Президента ЮЩЕНКА, нагадав Я.МЕНДУСЬ.

«Я уважно дивився всі репортажі і фотохроніку поїздки Віктора ЮЩЕНКА до Петербурга, на Соловки, і скрізь поряд із ним був Іван ПЛЮЩ. Це, як ви знаєте, політик, у якого особливі взаємини з ЮЩЕНКОМ. ПЛЮЩ і ЮЩЕНКО говорять однією мовою, коли аналізують політичні ситуації», - зазначив Я.МЕНДУСЬ.

На його думку, розпад коаліції, вихід з неї двох депутатів в жодному разі не можна назвати «спонтанним».

Я.МЕНДУСЬ зазначив, що сьогодні багато хто стверджує, що це технологія Секретаріату Президента, що є інструментом в руках Віктора ЮЩЕНКА, СП - тільки зовнішній фон.

«І В.ЮЩЕНКО, і Ю.ТИМОШЕНКО зараз менше за все думають про державні інтереси. Обидва політики вийшли на президентську дистанцію, і не соромляться у виборі засобів для досягнення головної мети - президентського крісла. Прем`єр і Президент - це спринтери, і заради вищої влади готові на все: нестабільність парламенту, дискредитацію відносин із найближчими сусідами - Росією, експерименти з економікою і курсом валют», - підкреслив Я.МЕНДУСЬ.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід із коаліції.

Як відомо, до складу коаліції входили 227 народних депутатів України. У зв`язку з виходом двох народних депутатів із коаліції вона є недієздатною, оскільки для результативного голосування і для існування коаліції необхідно, щоб до неї входила більшість депутатів ВР, тобто не менше 226 осіб.