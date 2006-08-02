БЮТ спростовує свою причетність до заяв людини Березовського

Народний депутат Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ спростовує причетність БЮТ до заяв виконавчого директора Фонду громадських свобод Олександра ГОЛЬДФАРБА на адресу голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«У нас немає жодних стосунків і немає додаткових матеріалів і інформації, які надходили від тих, хто сьогодні обвинувачує МОРОЗА», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Народний депутат вважає, що лідер СПУ О.МОРОЗ повинен «спілкуватися з тими, хто його обвинувачує через прокуратуру».

О.ТУРЧИНОВ також нагадав, що в період його служби в СБУ представники російського олігарха Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО дійсно передали Службі безпеки України записи майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА. «Ця інформація перевірялася і проводилася експертиза. Але складно було визначити - копії це чи оригінали, оскільки вони були подані на електронних носіях», - додав він. О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що «всі голоси, які звучали на плівках, були ідентифіковані».

«Після того, як я пішов із служби, мені не відома подальша доля цих записів і результатів експертиз», - зазначив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня виконавчий директор Фонду громадських свобод О.ГОЛЬДФАРБ заявив, що надав у розпорядження Генеральної прокуратури України свідчення свідка, який стверджує, що вбивство Г.Гонгадзе нібито було скоєно за замовленням нинішнього голови ВР О.МОРОЗА в змові з головою російської фінансово-промислової структури “Альфа-груп” Михайлом ФРІДМАНОМ.

Пізніше 1 серпня Генеральна прокуратура України заявила, що свідчення громадянина США, які передав О.ГОЛЬДФАРБ, не містять ніяких об`єктивних даних про причетність голови ВР О.МОРОЗА до замовлення здійснення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

У свою чергу О.МОРОЗ і М.ФРІДМАН спростували всі звинувачення представників Фонду громадських свобод Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО про нібито причетності до вбивства Г.Гонгадзе.

Тим часом народний депутат від Соцпартії Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не виключає, що заява про нібито причетність О.МОРОЗА до вбивства Г.Гонгадзе є помстою БЮТ за те, що лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО не стала прем`єр-міністром.