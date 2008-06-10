На шахті ім. К.Маркса всупереч забороні видобували вугілля

На шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому, не зважаючи на заборону, вівся видобуток вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник інформаційного центру Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду Андріан ГАЛАЧ.

За його словами, «6 червня був опечатаний скиповий барабан, але в той же час ми перевірили документацію і в скиповому журналі є запис про те, що більше 40 скипів піднімалися після того, коли не мали ніякого права підніматися».

Також А.ГАЛАЧ підкреслив, що «є аудіозапис розмови диспетчера з гірниками, які також підтверджують, що був видобуток вугілля».

Керівник інформаційного центру пояснив, що в кожному скипі вміщується близько 10-12 тонн вугілля.

«Останню остаточну крапку в цих питаннях має поставити прокуратура», - додав А.ГАЛАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

Станом на 7.00 10 червня врятовано 24 гірники, тривають пошуки 12 шахтарів.