Гриценко думає, що був би кращим, ніж Ющенко та Тимошенко

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко у інтерв’ю Українській правді заявив, що міг би бути кращим Президентом, ніж Віктор Ющенко, та кращим прем’єром, ніж Юлія Тимошенко. “Спостерігаючи за діями президента чи прем`єра, у дуже багатьох випадках я приходжу до висновку, що міг би прийняти сильніші рішення, у багатьох ситуаціях міг би спрацювати краще. У мене є знання, досвід, є розуміння подій, що відбуваються в Україні і світі”, - сказав політик.

Разом з тим він ухилився від прямої відповіді на запитання про наявність у Гриценка президентських амбіцій (проте видання підкреслює, що таке інтерв`ю, як дав Гриценко, зазвичай називають "програмним", й після нього виглядатиме логічно, якщо на наступних виборах президента в бюлетені стоятиме прізвище колишнього міністра оборони). “Скажу відверто, до мене з таким питанням звертається дуже багато людей: пишуть, телефонують, приїздять, - так Гриценко прокоментував припущення про можливе балотування на першу посаду в державі. - Ця тема часто обговорюється на форумах в Інтернеті...

У Гриценка є з чим іти до людей. У Гриценка нема за що йти до людей. Будучи міністром, я працював, а не набивав собі кишені. З міністерства оборони пішов у такому ж фінансовому стані, як і прийшов. Я не накопичував фінансовий ресурс для самостійних проектів – ні бізнесових, ні політичних”.

“Якби пішов на вибори, - додав колишній міністр, - то не звертався б за допомогою до п`яти найбільших гаманців України. Щоб потім не попадати у залежність. Люди, які бачили мене в різних урядах, розуміють, що я міг би встановити однакові для всіх справедливі правила гри...”