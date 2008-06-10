Експерти хвалять Тимошенко, але радять тверезо дивитися

Експерти оптимістично оцінюють травневий показник інфляції в Україні та прогнози на літо, однак закликають уряд до закріплення позитивного результату.

Зокрема, у коментарі УНІАН економічний експерт Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Сергій КИСЕЛЬОВ зауважив, що травневий рівень інфляції є позитивним для країни результатом, адже 1,3% - найнижчий за останні дев’ять місяців показник і майже втричі нижчий, ніж за квітень. «За 13 із 17 років незалежності травневий рівень інфляції перевищував 1,3%», - нагадав С.КИСЕЛЬОВ.

На його думку, крім сезонного фактору, такого позитивного результату вдалося досягти завдяки діям уряду та НБУ. «Зокрема, Камбіну вдалося значною мірою запобігти ціновій кризі на ринку цукру завдяки вчасному використанню Державного резерву. А завдяки експортно-імпортним обмеженням, запровадженим урядом, вдалося домогтися зниження цін на олію. У свою чергу, Національний банк забезпечив помірковане зростання грошової маси та монетарної бази, що також позитивно відбилося на рівні інфляції у травні», - сказав С.КИСЕЛЬОВ.

У свою чергу, президент Центру антикризових досліджень Ярослав ЖАЛІЛО сказав у коментарі УНІАН, що «у найближчі місяці рівень інфляції продовжить знижуватися, але чи стане це стійкою тенденцію – залежить від спільних дій влади». «Якщо інфляція знижується, це, звичайно, є успіхом для економічної влади, для уряду, – сказав експерт. – Свій внесок у порівняно невисокий показник травневої інфляції дало, зокрема, те, що суб’єкти господарювання побачили, що уряд проводить помірковану політику, а НБУ сприяє зниженню грошової пропозиції. Така політика дещо знизила інфляційні очікування у економіці».

Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ наголосив УНІАН, що будь-яке зниження інфляції є позитивним, і «в цьому сенсі мінімальний травневий показник інфляції – це успіх уряду».

«Але, - зазначив експерт, - треба тверезо дивитися на світові тенденції: доки ціни на енергоносії будуть підвищуватися, доти в Україні лишатиметься інфляційний чинник, на який жоден уряд не може вплинути, оскільки світові ціни від дій українського уряду не залежать. Тож для закріплення доброго результату Кабмін має продовжувати вживати тих заходів, які вже довели свою ефективність, та братися до проведення структурних реформ у економіці».

Щоби у майбутньому звести інфляцію до мінімуму, необхідно виправити структурні дисбаланси, притаманні сучасній українській економіці, а це справа не одного місяця, вважає І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Певне зниження інфляції у травні прогнозувалося ще на початку року, як традиційне для української економіки, відзначив директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Однак, на думку експерта, сезонне зниження інфляції було підкріплене заходами, що вжили для її подолання уряд та Національний банк, а також тим, що комерційні банки та підприємства із розумінням поставилися до цих непопулярних заходів. «Наразі уряд фактично виконав свої зобов’язання перед економікою України, запровадивши низку антиінфляційних рішень, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ. – Але попереду – надзвичайно складний у ціновому плані вересень. Інфляційна ситуація восени буде залежати від того, наскільки вдало уряд впорається із виконанням нового бюджету та сезонним підвищенням цін на сільськогосподарську продукцію». Справжнім успіхом будь-якого уряду можна вважати лише повне подолання інфляції, наголосив експерт.

Науковий редактор ділового журналу «Експерт» Андрій БЛІНОВ у заявив УНІАН, що низький рівень інфляції у травні відповідає найоптимістичнішим прогнозам. Варто очікувати, сказав А.БЛІНОВ, що споживча інфляція надалі буде вщухати – зокрема, завдяки діям Національного банку і товарним інтервенціям, які робив уряд.

Найбільшу ж загрозу для поліпшення цінової ситуації матиме промислова інфляція, яка значною мірою залежить від рівня світових цін на енергоносії та продукцію промисловості. Серед внутрішніх чинників, від яких залежатиме подолання інфляції, експерт назвав бюджетну політику уряду. «Збалансований бюджет із нульовим дефіцитом – найкращий спосіб боротьби з інфляцією, який є у розпорядженні Кабміну, - підкреслив експерт. – Але це – дуже проблематично, з огляду на соціальні зобов’язання уряду, ситуацію у Верховній Раді та політичну ситуацію в країні в цілому».

На думку голови Асоціації українських банків Олександра СУГОНЯКА, заходи уряду дали певний внесок у травневе зниження інфляційних показників, але про успіх у подоланні зростання цін та інфляції говорити ще зарано. Хотілося б бачити більш цілеспрямовану антиінфляційну політику – як з боку уряду, так і з боку інших гілок влади, зазначив експерт.

Довідка УНІАН. В Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції становило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), у травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%. З початку поточного року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживацьких цін становило 14,6%. Індекс споживацьких цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.