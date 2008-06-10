Жванія каже, що він – не шняжник, а Ющенко хай доведе, що не верблюд

Народний самооборонець Давид Жванія стверджує, що у разі потреби він зможе довести, що Президент Віктор Ющенко не був отруєний. Яким чином політик збирається це зробити, - він не уточнював, проте завірив Газету по-київски, що «є всі докази, які тільки необхідні».

Разом з тим Жванія заявив, що на його думку, краще було б спустити скандал навколо отруєння Ющенка на гальмах. Цю «історію потрібно закінчити тихо, щоб ми залишилися країною. Якщо буде потрібно, надам докази, але сам ініціювати не буду. Хочу зняти проблему з країни, і не хочу цим займатися, я не шняжник (запустити «шнягу» на жаргоні означає – запустити дезинформацію – ред.) і не скандаліст, навіть не слідчий. Я знав, що говорю, тому що я знав, що ми попадемо в безвихідь у відносинах з Європою і з Росією. Навіть останній негідник у цій країні зацікавлений, щоб ця історія тихо пішла, не ображаючи Україну».

«Мені захищати свою позицію не потрібно, - тут же додав політик. - Це потрібно робити президентові. Адже сама ця історія отримала дуже великий міжнародний розголос, і, по суті, в наявності діоксину було звинувачено чотири країни – Росія і 3 європейські країни. Вони толерантно промовчали, але вийшов міжнародний резонанс, і Україна втрачає євроінтеграційні перспективи, охолоджуються відносини з Росією».

Проте план залагодження міжнародного скандалу, запропонований Жванією, виглядає, щонайменше, дивно: політик пропонує Ющенку зібрати міжнародний симпозіум, публічно здати аналіз... І це, на думку Жванії, дозволило би встановити наявність діоксину в організмі президента і його походження, що, у свою чергу, дозволило би завершити гучний міжнародний скандал.