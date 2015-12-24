Клімкін виступає за продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні після березня 2016 року

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Український Тиждень" №51-52 (25 грудня 2015 року - 14 січня 2016 року).

Міністр наголосив, що на даний час не має можливості розмістити на Донбасі місію ООН, бо Росія є членом Ради безпеки. Тому на його переконання, Україна має використовувати інші варіанти, і зокрема розширення можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, яке має надсилати місії на Донбас і давати оцінку безпековому стану на окупованій території.

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Говорячи про розширення можливостей мандату СММ ОБСЄ, міністр сказав: "Ми над цим працюємо. У березні формально завершується термін мандата. Продовжуватимемо його, і сподіваюся, що це вдасться".

У цьому зв'язку він пояснив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відповідно до свого мандату відповідає за спостереження (моніторинг) та за контроль і підтвердження процесу відведення озброєння (верифікацію). Клімкін зазначив, що наразі місія ОБСЄ не відповідає за моменти щодо стабілізації на Донбасі.

"Якщо (я дуже на це сподіваюся) хтось почне складати зброю або щонайменше ми зможемо контролювати її, тобто завести в певні райони й поставити під контроль ОБСЄ, остання повинна мати відповідний мандат", - заявив Клімкін.

Також він зазначив, що у процесі підготовки до виборів на Донбасі, там необхідно гарантувати безпеку, а без ОБСЄ чи іншої міжнародної присутності це не можливо.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2015 року Постійна рада ОБСЄ вирішила продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2016 року.

Місія неодноразово заявляла, що вона не проводить розслідування, а звітує про факти; що вона не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони військового конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України за участю представників України - Леоніда Кучми, Росії - Азамата Кульмухаметова й ОБСЄ - Мартіна Сайдіка - готова працювати у 2016 році для повної реалізації Мінських угод.

Довідка УНІАН. СММ ОБСЄ складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ, їм допомагають співробітники з України.

Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс Місії розташований у Києві; спостерігачі працюють у Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.