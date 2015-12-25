Нардеп Петьовка увійшов до групи "Воля народу"

12:29, 25 грудня 2015
Політика
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Народний депутат Василь Петьовка увійшов до складу депутатської групи "Воля народу".

петевка / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі парламенту оголосив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

Петьовка пройшов у парламент від мажоритарного округу №72 (Закарпатська область), балотуючись в якості самовисуванця.

Таким чином, після його входження до "Волі народу" у складі групи буде 21 депутат.

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