Нардеп Петьовка увійшов до групи "Воля народу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі парламенту оголосив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

Петьовка пройшов у парламент від мажоритарного округу №72 (Закарпатська область), балотуючись в якості самовисуванця.

Таким чином, після його входження до "Волі народу" у складі групи буде 21 депутат.