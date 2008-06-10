Черновецький хоче розширити свою більшість за рахунок інших фракцій

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що веде переговори про збільшення промерської більшості в Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я думаю, що більшість збільшуватиметься за рахунок інших фракцій. Я готовий до переговорів», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що готовий для цього взяти «деякі свої слова на різних передачах назад».

«Я готовий у принципі до того, щоб обговорювати все по-чесному, як я до цього прагнув минулі два роки, і це подіє», - заявив мер.

За його словами, на даний момент ведуться переговори, але в той же час Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не назвав «суб`єктів цих переговорів» і сказав, що хотів би всіх бачити «учасниками процесу становлення Києва».

Він також висловив співчуття, що на сьогодні поки що немає діалогу «в повному масштабі» між промерською більшістю і рештою 58 депутатами Київради.

За його словами, причина цього не в самих депутатах Київради. «Причини знаходяться в стінах або Кабінету міністрів, або Верховної Ради, або Адміністрації Президента. У кожному випадку по-різному», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також не виключив, що промерській більшості доведеться зіткнутися з проблемою в роботі Київради, «коли ніякі аргументи не допомагають».

«Але все таки ми бачимо кілька фігур, які мають авторитет в Україні і які вже виявляють якусь цікавість до того, щоб ми почали переговори», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.