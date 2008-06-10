Ющенко написав Тимошенко про гроші, які дарма пролежують у бюджеті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО взяти під особистий контроль питання своєчасного виконання в повному обсязі видаткової частини Державного бюджету зі здійсненням відповідного корегування бюджетного розпису за видатками.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, про це йдеться у листі Президента на ім`я Ю.ТИМОШЕНКО.

«Зараз у бюджетній сфері окреслилась низка проблем, що потребує нагального вирішення на державному рівні. Мене турбує, що за умов виконання і навіть перевиконання плану надходжень за загальним фондом державного бюджету за січень-квітень поточного року план за видатками не виконано», - зазначає Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, за 4 місяці не розпочато виконання 203 бюджетних програм, що становить 24% від їх загальної кількості. Більшість із них - це програми соціально-культурного спрямування, сфери соціального захисту, розвитку агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства, а також розвитку регіонів, вважає він.

Зокрема, касове виконання за такими важливими програмами, як здійснення заходів з імунопрофілактики, лікування цукрового діабету, подолання епідемії туберкульозу та СНІДу, впровадження інноваційних технологій у виробництві технічних засобів реабілітації інвалідів, інформатизація навчальних закладів та видання для них підручників, випуск української книги, а також придбання шкільних автобусів для сільських шкіл, інформатизація та комп`ютеризація шкіл районів, виконання загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства за 4 місяці становить 0 гривень, уважає В.ЮЩЕНКО.

Незважаючи на потреби країни у продукції сільського господарства в контексті зростання цін на продовольчу продукцію, стан фінансування програм розвитку агропромислового комплексу залишається незадовільним. Не виконуються програми, що мають забезпечити майбутнє аграрного сектору економіки: програми по селекції, по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів тощо. Низький рівень фінансової підтримки фермерських господарств та підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів створює загрозу отриманню врожаю цього року в належних обсягах, ідеться у листі до прем’єр-міністра.

Президент України вважає такий стан фінансування згаданих програм неприйнятним. «Якщо справа у розподілі бюджетних асигнувань протягом року, прошу вжити відповідних заходів для корегування помісячного розпису державного бюджету з метою більш пропорційного розподілу видатків протягом року, особливо за програмами і заходами, що мають загальнодержавне значення», - наголошує глава держави.

В.ЮЩЕНКО також зазначає, що вже час змінити практику, коли більш ніж третина загального обсягу видатків за окремими програмами, що мають загальнодержавне значення, здійснюється у IV кварталі поточного року, що свідчить про неефективне виконання державою своїх функцій.